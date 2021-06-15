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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kaza yerini terk etti, tutuklandı - Haberler
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10 aylık bebeğin öldüğü kaza yerini terk etti, tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki kazada takla atan araçta bulunan 10 aylık bebek hayatını kaybetti. Polis olay yerinde yaptığı incelemede takla atan araca başka bir aracın vurduğunu tespit etti. Kaza yerini terk eden ve polisin takibi sonucu gözaltına alınan sürücü tutuklandı

SON DAKİKA: Kaza yerini terk etti, tutuklandı - Haberler
İHA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 10 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili kaza mahallini terk ettiği ileri sürülen şoför tutuklandı.

Kaza, 11 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken takla atan 35 UKP 44 plakalı araç içerisinde bulunan 10 aylık bebek A.Ç.G. hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde yapılan polis incelemesinde, takla atan araca arkadan başka bir aracın vurduğu tespit edildi. Kazanın ardından kaçtığı belirlenen sürücü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, sosyal medyada kazayı gördüğünü söyleyen görgü tanıklarını da dinledi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kazaya sebep olduğu öne sürülen gri aracı yakalamak için dedektif gibi çalıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre tespit edilen aracın sürücüsü Ç.S. ile iletişime geçildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, ARAÇ TAMİRCİDE ÇIKTI

Polisin evinde ulaştığı şüpheli Ç.S. ve evindeki Y.B.E. isimli 2 şüpheli, suçlarını kabul ederek kazaya kendi araçlarının sebebiyet verdiğini ve aracın şu an tamircide olduğunu itiraf etti. Tamirciye giden ekipler, yapılan kontrolde kazaya sebebiyet veren 35 HB 2559 plakalı araçta hasar olduğunu gördü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ç.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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