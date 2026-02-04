Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kazada ağır hasar alan otomobilden yara almadan çıktı

        Kazada ağır hasar alan otomobilden yara almadan çıktı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Ali Ç. (53), kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ağır hasar alan otomobilden yara almadan çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Yeni Kavun Trafik Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, Kırkağaç istikametinden Soma yönüne seyir halinde olan Ali Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Ali Ç., kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

        Kaza sonrası yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Ağır hasarlı aracın çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Trafik polislerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da kardan 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. (DHA)

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı