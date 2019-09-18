Kazanımlarını sergilediler

BKM Mutfak'ın Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayan BKM Mutfak Çocuk Atölyesi'nin Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi, 2 ay süren yaz çalışmalarını tamamladı.

Çocuklar, 'Yaratıcı Drama', 'Doğaçlama' ve 'Temel Tiyatro'yu oyunla öğrenme metoduyla hareket, ortak hareket, ses ve beden kullanımı, dil becerilerinin gelişmesi, hikâye anlatma becerilerinin gelişmesi ve öz güvenlerinin artmasına yönelik çalışmaların sonunda kendi skeçlerini oluşturmayı öğrendi. Çocuklar, elde ettikleri kazanımları BKM Mutfak Sahnesi'nde bir sunum yaparak gözler önüne serdi. Onlara bu heyecanlı günlerinde sahnede BKM Mutfak'ın altı yapı ekibinden oyuncular eşlik etti.

BKM Mutfak Eğitim Koordinatörü Bülent Çatar, atölye çalışmalarının sonuçlarını görmenin çocukların ebeveynlerini ve kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek yeni sezon çalışmalarının 5 Ekim'de başlayacağını söyledi.