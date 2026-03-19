Kazara ölüm iddiasında 4 gözaltı!
Yozgat'ta bir kişinin tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşını vurarak ölümüne yol açtığı iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 19.03.2026 - 15:14
AA'da yer alan habere göre kentte Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G, tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşı İ.A.A'yı (19) vurdu.
Boyun bölgesinden ağır yaralanan İ.A.A, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
