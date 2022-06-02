Keklik timi görev başında 0:00 / 0:00

Bölgede nadir olarak görülen kuş türlerinden kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla Kazdağları'nda belirlenen alanlara Milli Parklar Şefliği personeli tarafından, Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol´un kontrollerini yaptığı 250 kınalı keklik salındı.





Doğaya bırakılan keklikler, bir süre daha doğaya adaptasyonun sağlanması için takip edilerek korunacak.







Öte yandan, doğaya salınan kekliklerin hem insan sağlığı hem bitki sağlığı hem de hayvan sağlığı için biyolojik mücadelede son derece önemli olduğu belirtildi.