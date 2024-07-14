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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü

        Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:48
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

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        Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

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        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        4 İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI

         

        Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.

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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

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