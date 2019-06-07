Kazım Arslan kimdir?

Kazım Arslan geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata veda etti. Sosyal medyanın da gündeminde olan isim Kazım Arslan kaç yaşında vefat etti? Kazım Arslan'ın mesleği neydi? İşte ayrıntılar...

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. CHP’ye 1976'da girdi. 1984-1989 yılları arasında SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1989'da SHP İl Sekreterliğine, 1991'de SHP İl Başkanlığına seçildi. 1992'de açılan CHP'nin il başkanı olan Arslan, 2002 yılında CHP'den 4. sıra milletvekili adayı oldu. Arslan, 1979-1999 arasında 20 yıl avukat olarak çalıştı. 6 yıl Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanlığını üstlendi, 6 yıl da Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı yaptı. 10 ayrı sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 2014'te CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Denizli Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.