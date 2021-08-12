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Haberler Gündem 3. Sayfa KÂBUS GİBİ KAZA! Son dakika: Menfeze uçtu! Araçta sıkıştı! Kurtarılmayı bekledi! - VİDEO HABER
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Menfeze uçtu! Araçta sıkıştı! Kurtarılmayı bekledi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine ulaşılamayan TIR şoförü Fatih Alkaş, araç takip cihazı sayesinde kaza yaptığı yerde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Alkaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

KÂBUS GİBİ KAZA! Son dakika: Menfeze uçtu! Araçta sıkıştı! Kurtarılmayı bekledi! - VİDEO HABER
Menfeze uçtu! Araçta sıkıştı! Kâbus gibi kaza!
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DHA

Tekirdağ Çorlu´da bir nakliyat firmasının sahibi, dün gece saatlerinde polisi arayıp, 33 AH 487 plakalı TIR'ın şoförü Fatih Alkaş'a ulaşamadığını, aracın ise takip cihazında çevre yolunda park halinde görüldüğünü belirterek yardım istedi.

5 METREDEN MENFEZE UÇMUŞ

DHA'da yer alan habere göre firma sahibinin belirttiği noktaya giden polis ekipleri, TIR'ın, Mezarlık mevkiinde bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikten menfeze uçtuğunu tespit etti.

ARAÇTA SIKIŞIP ÇIKAMADI

Araçta sıkışıp yaralandığı saptanan Fatih Alkaş, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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