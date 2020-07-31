22 kalemde vergi indirimi

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanı kararıyla, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle etkilenen ekonomik faaliyetlerin, hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmesine katkı sağlamak bakımından Maliye politikası aracı olarak bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri yapılıyor. Vergi indirimleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan açıkladığı işyeri kira stopajı, yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik konaklama ve yeme-içme hizmetleri, sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra bir çok alanı daha kapsıyor. Toplam 22 alanda KDV yılsonuna kadar geçici olarak indiriliyor. Böylece ulaştırmada tavan fiyat aşağı çekiliyor. Alınan kararın enflasyonu olumlu katkısı olması bekleniyor. Daha önemlisi hem sektörel canlanma sağlanması ve tüketicinin nefes alması hedefleniyor. Ancak esnafın indirimleri fiyatlara yansıtması gerekiyor.

EN BÜYÜK DESTEK STOPAJ İNDİRİMİNDEN GELECEK

Pendemi nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğu aşmak için alınan tedbirler kapsamında, durgunluktan en çok etkilenen işyerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranının da yıl sonuna yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu durumun esnafa önemli destek sağlaması bekleniyor. Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar işyerleri için kira ödemeleri durumunda yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda.

Yayımlanması beklenen karar öncesinde, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekmekteydi. Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan kira ödemelerine yüzde 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. Özellikle pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin ekonomik sıkıntı yaşamaması için daha önce getirilen tedbirlere (vergi-sigorta beyanname ve ödemelerinin ertelenmesi, istihdam teşvikleri vb.) ek olarak bugün yayımlanan oran değişikliği Kararının da olumlu etkilerinin olması bekleniyor.

MALZEMELER AYNI KDV ORANINA SAHİP

Diğer yandan bir çok alanda bakım onarım, tamirat ve işçilik ücretlerinde uygulanan KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 8’e indiriliyor. Motorlu araçlarda motosiklet ve bisiklette işçilik yüzde 8'e indirilirken otomobillerde sadece yıkama, yağlama, koltuk döşeme bakımında işçilik hizmetinde KDV indirildi. Servis mekanik bakımında ise aynı kaldı.

Ancak bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler bu indirim kapsamında değil. Malzemeler normalde hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edilecek. Yine pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin halihazırda yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1’e indiriliyor.

İŞTE STOPAJ VE KDV ORANLARI İNDİRİLEN 22 ALAN

- İşyeri kiralama hizmeti,

- Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

- Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

- Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

- Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

- Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

- Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

- Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

- Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

- Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

- Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

- Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

- Genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

- Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

- Genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri.