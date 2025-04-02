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        Haberler Gündem Güncel Keban'da 72 kiloluk turna yakalandı | Son dakika haberleri

        Keban Baraj Gölü'nde 72 kiloluk turna balığı yakalandı

        Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı tarafından 72 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:49
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        Keban'da 72 kiloluk turna yakalandı
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        Elezığ'ın Keban Baraj Gölünde, av sezonu yasağının başlamasından bir gün önce bir dev turna balığı yakalandı.

        Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyü sınırlarında profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu.

        Bir gün öncesinde ise aynı bölgede başka bir kişi 60 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre uzunluğunda bir turna balığı yakalanmıştı.

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