Keçi hırsızlarının sis taktiği

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Ankara keçileriyle meşhur Güdül'de bu aralar özellikle de havanın sisli olduğu günlerde arazide otlayan keçiler hırsızlar tarafından çalınıyor.

170 KEÇİSİ ÇALINDI



İlçeye bağlı Boyalı köyünde yaşayan Adem Kalkan, geçen 24 Aralık'ta bin 500 kadar keçiyi otlatırken aniden sis bastırdı. Hayvanlarını ağılına götüren Kalkan, 170 keçisinin çalındığını fark etti. Hırsızların sisten faydalanarak 170 keçiyi sürüden uzaklaştırarak çaldığı tespit edildi.

JANDARMA KEÇİ HIRSIZLARINI TAKİP EDİYOR



Güdül Jandarma ekipleri kısa süre önce keçi hırsızlığında kullanıldığı tahmin edilen bir kamyoneti takibe aldı. Bolu Gerede'de durdurulan kamyonette çalınarak küpeleri kesilmiş 70 adet Ankara keçisi bulundu. Ancak çalındığı belirtilen bu keçilerin Adem Kalkan'a ait olmadığı belirlendi.

20 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK



"Keçilerimi çalan hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğim" diyen Adem Kalkan, yetkililerden de keçilerinin bulunması için yardım istedi.

JANDARMA SİSLİ HAVALARDA ALARMA GEÇTİ



Keçi hırsızlarının özellikle sisli havalarda dağınık bir şekilde otlayan keçi sürülerini çaldıkları belirlendi. Jandarma ekipleri sisli havalarda keçi hırsızlarına karşı alarma geçti.