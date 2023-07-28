Keçi otlatırken hazırlandığı LGS sınavında 494 puan alan Muhammet İstanbul'da okuyacak

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde hayvancılık yapan ailesiyle yaylaya giden Muhammet Halil Yazar, keçileri otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda aldığı puanla Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne yerleşmeyi başardı.

Arıcak Ortaokulundan mezun olan Yazar'ın ilçenin 2 bin 500 rakımdaki Akdağ Kepir Yaylası'nda hayvancılık yapan babasına yardımcı olmak için çobanlık yaparken hazırlandığı sınavda 494 puan alması ailesini gururlandırdı.

Muhammet Halil Yazar'ın başarı öyküsünü basından öğrenenler, aileyi arayarak destek ve tebriklerini iletiyor.

"HALİL'İN YANINDA OLACAĞIZ"anında olacağız"

Hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Yücel Yazar, gazetecilere, oğlunun düzenli ders çalışırken aynı zamanda kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

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İmkanları kısıtlı bir bölgede yaşadıklarını anlatan Yazar, "Oğlum çok uğraş ve emek verdi. Biz de oğlumuza sürekli destek verdik. Çok şükür iyi bir başarı elde etti. Bir anne ve babanın bu hayattan isteyeceği en büyük şey budur" dedi.

Yazar, oğlunun sınava hazırlandığı süreçte evde televizyonu kaldırdıklarını anlatarak, televizyon ve telefondan uzak bir yaşam geçirdiklerini belirtti.

Bu emeklerin karşılığını aldıklarını anlatan Yazar, "Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum İstanbul'da Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi iyi bir okulu kazandı" diye konuştu.

Yazar, bundan sonra da zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini dile getirerek, bu süreci iyi takip edeceklerini aktardı.

"Oğlum bu süreçte bizi hep yanında istemişti, biz de hep destek verdik. Nasip olursa hayvanlarımızı satıp İstanbul’a yerleşmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de bu başarı hikayesini devam ettirip, üniversite sınavında da başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü Halil'de o potansiyel var. Bu yüzden Halil'in yanında olacağız. Allah bize ne verdiyse biz de Halil’e harcayacağız" ifadelerini kullanan Yazar, sonuç açıklandıktan sonra tebrik telefonları aldıklarını anlattı.

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Yazar, ülkede eğitime bu kadar önem veren insanlar olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Yeter ki çocuklarımız okusunlar, onlara destek anlamında bu ülkede çok yürekli, çok yardımsever, eğitim sever insanlarımız var. Okumaktan kimse korkmasın. Herkes çocuklarına sahip çıksın. Bu ülkede böyle insanlarla bir arada yaşadığım için çok mutlu ve gururluyum" diyen Yazar, oğlunun bu başarısının devamı olarak vatanına, milletine faydalı olacağına, iyi hizmet sunacağına inandığını belirtti.

"OĞLUM BAŞARIYI YAKALADI"

Anne Canan Yazar da okulunun ve aile olarak kendilerinin verdiği destekle oğlunun başardığını söyledi.

Oğlunun ilkokuldan bu yana başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Yazar, "Oğlum küçük bir ilçede başarıyı yakaladı. Onun başarılı olması için bir anne olarak ne gerekiyorsa yaptım. Evimizde televizyon yoktu, tablet yoktu. Sürekli ödevlerinin takibini yapardım. Oğlum düzenli çalışırdı. Muhammet yaz aylarında yaylada olurdu. Kış aylarında da babasına yardımcı olurdu. İki işi birden yürütüyordu" diye konuştu.