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        Haberler Gündem Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Keçiören Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        31 Mart 2024 Keçiören Yerel Seçim sonuçları ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu!

        Keçiören seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Keçiören'de yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Keçiören Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Keçiören Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:12
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        Keçiören'de yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Keçiören Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Keçiören Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ankara'nın Keçiören ilçesinin Belediye Başkanı aldığı 47,79 oy oranıyla CHP adayı Mesut Özarslan oldu.

        Keçiören'de açılan sandık sayısı yüzde 99,6'ya ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Mesut Özarslan'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        KEÇİÖREN SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

        ANKARA SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

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        2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

        Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

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