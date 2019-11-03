Stat: Aktepe
Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Kemal Mavi
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Madinda (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey),Abdulkadir Korkut, Kone, Mendy (Dk. 76 Sertaç Çam),Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Landel, Rusescu (Dk. 74 Tanase),Özgür Can Özcan, Murat Akça (Dk. 23 Ahmet Kesim),Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 60 Alpay Koçaklı),Bekir Yılmaz
Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet Kesim (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Süleyman Olgun, Dk. 37 Erdi Dikmen, Dk. 62 Mendy, Dk. 67 Burak Aydın, Dk. 79 Serkan Özbalta (Teknik direktör) (Keçiörengücü),Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 45+2 Muhammed Bayır, Dk. 53 Hakan Kutlu (Teknik direktör),Dk. 70 Rusescu (Giresunspor)
YORUMLAR