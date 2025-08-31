Keçiörengücü: 1 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Ferhat Yazgan ve Oğuz Gürbulak'ın golleriyle kazanan ve sezona 4'te 4 yaparak başlayan Çorum FK, puanını 12'ye yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Keçiören Akçatepe'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çorum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'te Ferhat Yazgan ve 65. dakikada Oğuz Gürbulak atarken, ev sahibinin tek golünü ise 45. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Çorum FK puanını 12'ye yükseltirken, Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bandırmaspor'a konuk olacak. Çorum FK, Van Spor'u ağırlayacak.