        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Keçiörengücü: 1 - Gaziantep FK: 5 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası) - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 1 - Gaziantep FK: 5 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Ankara Keçiörengücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 5-1 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:06
        Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup oldu.

        Stat: Keçiören Aktepe

        Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

        Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 46), Mexer, Süleyman Luş, Enes Yılmaz, Erkam Develi (Baran Kaçan dk. 86), Halil Can Ayan (Bulut Özdaş dk. 79), Ousmane Diaby, Alper Duman (Eren Sami Poyraz dk. 69), Ali Akman (Mehmet Efe Çakmak dk. 69)

        Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Muhammed Yahya Birer, Muhammed Taha Tahiroğlu

        Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

        Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez (Ali Osman Kalın dk. 80), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare (Yusuf Kabadayı dk. 46), Melih Kabasakal (Alexandru Maxim dk. 75), Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Muhammet Akmelek dk. 68), Ogün Özçiçek (Karamba Gassama dk. 46), Christopher Lungoyi, Denis Draguş

        Yedekler: Cemilhan Aslan, Drissa Camara, Mohamed Bayo, Kevin Rodrigues, Mervan Müjdeci

        Teknik Direktör: Burak Yılmaz

        Goller: Christopher Lungoyi (dk. 3), Nazım Sangare (dk. 29), Denis Draguş (dk. 41 pen., dk. 65), Muhammet Akmelek (dk. 83 pen.) (Gaziantep FK) Ali Akman (dk. 6 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı Kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü)

