Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu),Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak),Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri),Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci),Adamu, Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos),Paixao, Leandrinho
Goller: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)
Sarıkartlar: Dk. 16 Kappel, Dk. 39 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Leandrinho (Altay),Dk. 39 Bokila, Dk. 90+1 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)
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