Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de gece saatlerinde otomobilin üzerine çıkan kedi, açılabilir tavandan bulduğu boşluktan içeri girdi.
Hasan Önal, sabah işe gitmeden önce otomobilinde büyük sürpriz yaşadı.
Aracına bindiği anda kediyle karşılaşan Hasan Önal, araçtan inip arka kapıyı açarak kedinin çıkmasını sağladı.
Kedinin otomobilin üstüne çıkıp açılır tavandan girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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