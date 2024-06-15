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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan ile ilgili önemli karar - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Eros'u öldüren sanıkla ilgili önemli karar!

        İstanbul Başakşehir'de, sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:24
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        Eros'u öldüren sanıkla ilgili önemli karar!
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        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), asansörde Eros'u darp ederek öldüren İbrahim Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        AA'da yer alan habere göre yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

        Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

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        #kedi eros
        #Son dakika haberler
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