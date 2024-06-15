İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), asansörde Eros'u darp ederek öldüren İbrahim Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

AA'da yer alan habere göre yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.