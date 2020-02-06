AA

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir esnaf, iş yerinden çıkan tavuk artıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.

İlçede tavukçuluk yapan 43 yaşındaki Sait Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında günlük 5-10 kilogram tavuk artığı çıktığını söyledi.

Biriktirdiği tavuk artıklarıyla köydeki sokak hayvanlarını beslediğini belirten Şahan, "Hayvanlar da alıştı, gelme saatimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Korna sesiyle sağdan, soldan çıkıp arabayı karşılıyorlar" dedi.

Şahan, 8 yıl önce açtığı dükkanı sayesinde her gün sokak hayvanlarını beslediğini anlatarak, "İçimizde hayvan sevgisi var. İnşallah bütün insanlarda hayvan sevgisi olur. Özellikle kış günlerinde hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizim nasıl yemeye içmeye ihtiyacımız varsa hayvanların da var. Bütün insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"KÖYDE 50 KEDİ BESLİYORUM AMA BİR KEDİM YOK"

Saraykent ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını da beslediğini ifade eden Şahan, "Köyde yaklaşık 50 kedi, 15 köpek, Saraykent'te de 30-40 köpek besliyorum. Köpekler de dükkanın çevresinden ayrılmıyor. Köyde 50 kedi besliyorum ama bir kedim yok" ifadelerini kullandı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş da duyarlılığından dolayı Sait Şahan'a teşekkür etti.

Şahan'ın duyarlılığının herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Bir korna sesiyle hepsi arabaya hücum ediyor, onun köye geliş saatini biliyor, yolunu gözlüyorlar" dedi.