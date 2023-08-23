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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kedidili Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kedidili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kedidili pasta tarifi ve yapılışı: Kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sütlü tatlı ferahlığı ve çikolatanın damağa yapışan leziz tadının birleşimiyle oluşan kedidili pastası kalabalık misafirler için oldukça lezzetli bir tatlıdır. Kedidili pastasının en önemli malzemesi kedidili bisküvileridir. Kedidili bisküvilerinin süt ile ıslanması ağızda yumuşak bir doku bırakır. Özellikle çocuklarında isminden dolayı ilgi duyduğu bu tatlı gerek doğum günleri gerek ise kalabalık aile toplantılarında severek tüketilir. Siz de kedidili pastası yapmak istiyor ve tarifini aramaya koyulduysanız sizin için hazırladığımız kedidili pasta tarifi ile muhteşem bir lezzet elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken sizin için hazırladığımız tarife uyarak işe koyulmak olacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:45
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        Kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Kedidili pasta yapılışı kolay ve pratik tarifler arasında yer alır. Fırında pişme gerektirmeyen bu tatlı habersiz gelen misafirleriniz içinde kolaylıkla yapabileceğiniz tarif olarak karşımıza çıkar. Sizin için hazırladığımız tariften yaklaşık olarak 15 dilim elde edebilirsiniz. Dilerseniz dilimleri daha büyük veya küçük hazırlayarak da sunum yapabilirsiniz. Kedidili pastasını dolapta bekletmek önemli bir noktadır. Buzdolabında dinlenen pasta daha lezzetli bir hal alır. Özellikle yaz mevsiminde yanında limonata ile ikram edebilirsiniz. Kışın ise çay veya kahveyi tercih etmenizi öneririz. Gelin, kedidili pastası nasıl yapılır, malzemeleri neler birlikte bir göz atalım.

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        • Kaç kişilik:15 dilim
        • Hazırlama süresi:10 dakika
        • Pişirme süresi:15 dakika
        • Kalori: 1 dilim 190 kalori

        Kedidili Pasta Malzemeleri

        • 1 paket kedidili bisküvi (1 paket 24 adet)
        • 2 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için kullanılacak)

        Kedidili Muhallebisi İçin:

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker (200 ml)
        • 1 su bardağı un
        • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket vanilya

        Kedidili üstü için:

        • 1,5 su bardağı süt
        • 1 paket hazır çikolata sosu

        Süsleme için:

        • 2 yemek kaşığı nar tanesi (ya da kırmızı meyveler)
        • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı tozu
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        Kedidili Pasta Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle kedidili pasta yapımı için geniş bir tabak alalım ve içerisine kedidillerini ıslatmak için süt koyalım.
        • Elimizdeki kedidili bisküvilerinin hepsini sırasıyla arkalı önlü süte batıralım ve tatlıyı yapacağımız borcama dizelim.
        • Kedidilleri bitene kadar bu işlemi yapalım.
        • Kedidili pastasının muhallebisi için bir tencere alalım. İçerisine muhallebi için gerekli olan; 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastasını ekleyelim ve iyice karıştıralım.
        • Tenceremizi ocağın üzerine alalım ve muhallebiyi pişirmeye başlayalım.
        • Muhallebimiz göz göz olup koyulaşana kadar pişirme yapalım.
        • Muhallebi koyulaşmaya başladığında içerisine 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edelim.
        • Son kez karıştırıp ocaktan alalım.
        • Muhallebi piştikten sonra süte batırdığımız ve borcama dizdiğimiz bisküvilerimizin üzerine dökelim.
        • Muhallebimizi spatula yardımı ile düzleyebiliriz.
        • Bir sos tenceresi alalım ve kedidili pastasının çikolata sosunu hazırlamaya koyulalım.
        • Hazır çikolata paketinin üzerinde yazdığı gibi çikolata sosunu hazırlayalım. Eğer çikolata sosunuz yok ise hazır krema içerisine çikolata ekleyerek de sos hazırlayabilirsiniz.
        • Çikolata sosunu orta ateşte karıştırarak pişirelim.
        • Borcama döktüğümüz muhallebi ılıdıktan sonra hazırladığımız çikolata sosunu pastamızın üzerine dökelim. Her bölgenin çikolata ile kaplanmasına önem gösterelim.
        • Tatlımız oda ısısına ulaştıktan sonra en az 3 saat kadar buzdolabında dinlenmesini ve soğumasını sağlayalım.
        • Buzdolabında dinlenen tatlımızı dilimleyip servis tabağına alalım.
        • Sunum için kedidili pastamızın üzerine nar taneleri veya toz Antep fıstığı serpebilirsiniz. Dilerseniz farklı süsleme çeşitleri de kullanabilirsiniz.
        • Kedidili pastanız hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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