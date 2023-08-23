Kedidili pasta tarifi ve yapılışı: Kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü tatlı ferahlığı ve çikolatanın damağa yapışan leziz tadının birleşimiyle oluşan kedidili pastası kalabalık misafirler için oldukça lezzetli bir tatlıdır. Kedidili pastasının en önemli malzemesi kedidili bisküvileridir. Kedidili bisküvilerinin süt ile ıslanması ağızda yumuşak bir doku bırakır. Özellikle çocuklarında isminden dolayı ilgi duyduğu bu tatlı gerek doğum günleri gerek ise kalabalık aile toplantılarında severek tüketilir. Siz de kedidili pastası yapmak istiyor ve tarifini aramaya koyulduysanız sizin için hazırladığımız kedidili pasta tarifi ile muhteşem bir lezzet elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken sizin için hazırladığımız tarife uyarak işe koyulmak olacaktır.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:45 facebook

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