"Karın seni çok seviyor"

Kefaret dizisinin 12. son bölümünde; hiç beklemediği bir anda Cansu’yu Zeynep’in yanında gören Sinan kızı Kartal’dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu’yu da Ahmet’in evinde gözaltında tutmaya başlar. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Kefaret 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KEFARET 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— FOX (@FOXTurkiye) February 7, 2021

KEFARET 12. SON BÖLÜM

Arzu bir an önce iyileşip Cansu’yu Zeynep’in yanından almak için planlar yaparken Zeynep’in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır. Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet’i takip ederek Cansu’nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu’yu Kartal’dan koruyabilecek mi?

Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken, Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Zeynep ve Sinan, Sinan’ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır. Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet, Meltem’e sığınır. Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.