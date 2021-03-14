Kefaret dizisi 17. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep’in çiftliğindeki köy evine sığınır. Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kefaret 15. son bölüm özeti...

KEFARET 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KEFARET 17. BÖLÜM ÖZETİ

Meltem, Ahmet’e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır.

Son anda polis baskınından kurtulan Arzu kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır.

Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan’dan hiçbir haber alınamamaktadır.