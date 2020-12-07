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Kefaret 4. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 3. son bölüm

Kefaret 3. yeni bölümüyle dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Heyecanlı bölümün ardından izleyiciler şimdiden Kefaret 4. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kefaret 4. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 3. son bölüm...

Kefaret 4. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 3. son bölüm

Kefaret dizisi ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Pazar akşamları ekranlara gelen Kefaret dizisi, dün akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 4. yeni bölüm fragmanı...

KEFARET 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...



KEFARET 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer.

Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir.

Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

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