"Çekirdek ailen seni çok seviyor"

Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 9. yeni bölüm fragmanı...



KEFARET 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Arzu’yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu’nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan’a araba alma bahanesiyle Kadir’le hoş bir gün geçirir.

Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir. Meltem, Ahmet’in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep’e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Sinan, Arzu ve Mehmet’in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu’nun gerçekten Zeynep’in kızı olduğunu bilmekte ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

Sabri’nin Elif’i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep’e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.

KEFARET 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...