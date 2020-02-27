'Kel Şarkıcı' Kadir Has Sahnesi'nde

İstanbul’un kalbinde düzenlediği çok sayıda kültür-sanat etkinliğini öğrencileri ve sanatseverler ile buluşturan Kadir Has Üniversitesi, bu kez Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nı (BUO) ağırlamaya hazırlanıyor. BUO'nun kurduğu ArtNiyet Gösteri Topluluğu tarafından sahnelenen Eugène Ionesco’nun oyunu “Kel Şarkıcı” 1 Mart'ta Kadir Has Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Absürd tiyatro akımının öncülerinden Ionesco’nun oyunu Kel Şarkıcı’nın gösterimleri 16.00 ve 19.30 saatlerinde yapılacak. İki gösterim arasında ise ArtNiyet Gösteri Topluluğu Kurucu Üyesi ve Oyunun Yönetmeni Kerem Kurdoğlu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Hemiş, “Kel Şarkıcı Ne Anlatıyor?” temalı bir panel düzenleyecek. Panelde, çağdaş gösteri sanatlarında anlam, mesajın reddi ve gerçekçilik beklentisinin kırılması ele alınacak.



Oyuna ve panele katılım için detaylı bilgiye https://www.artniyet.net/ adresinden ulaşılabilir.



