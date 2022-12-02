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Haberler Gündem 3. Sayfa Kelepçeyle gömülen Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! - Güncel Haberler
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Kelepçeyle gömülü bulunan Murat Kartal soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul Büyükçekmece'de günler süren kazı çalışması sonrası 4 Şubat'ta kelepçeyle gömülü halde cansız bedeni bulunan Murat Kartal soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal cinayetiyle ilgili iddianameyi tamamladı. İddianamede, 2 polis memurunun da aralarında olduğu 11 şüpheli hakkında istenen cezalar da belli oldu

Kelepçeyle gömülen Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! - Güncel Haberler
Kelepçeyle gömülen Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme!
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DHA

İsanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 4 Şubat 2022'de kelepçeyle gömülü halde bulunan Murat Kartal cinayetinde iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 polis memurunun da aralarında olduğu 11 şüpheli hakkında cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş arsada günlerce süren kazı çalışması sonucu cansız bedeni bulunan Murat Kartal cinayetiyle ilgili iddianameyi hazırladı.

POLİSLERİN, HUSUMETLİLERİNE TESLİM ETTİĞİ ANLATILDI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Murat Kartal.
Öldürülen Murat Kartal.

İddianamede şüpheli polis memurlarının, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri kişisel verilerle Murat Kartal'ı buldukları, emniyete götüreceklerini söyleyip ikna ederek kendi araçlarına bindirdikleri ve husumetlilerine teslim ettikleri, cesedinin boş bir araziye gömüldüğü anlatıldı.

"BAHSİ GEÇEN POLİS MEMURLARINI TANIMAM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Murat Kartal'ın husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli Mehmet Emin Baybaşin'in ifadesine yer verildi. Baybaşin, 6 veya 7 yıl önce oğlunun öldürüldüğünü belirterek, "Bana sormuş olduğunuz Murat Kartal isimli şahsı, oğlum Edip Fırat'ın öldürülmesi olayında kardeşiyle birlikte şüpheli olduklarından dolayı, isimlerini duymuşluğum vardır. Ancak kendisini veya fotoğrafını hiç görmedim. Ben o tarihte oturmuş olduğum siteden hiç çıkmadım. Kimseyle görüşmedim. Bahsi geçen polis memurlarını tanımam, kendileriyle hiç bir araya gelmedim. Yalan söylüyorlar. Aramızda herhangi bir para alışverişi olmadı" dedi.

"NEDEN BURADA OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

Şüpheli Mehmet Emin Baybaşin ile akraba olan ve maktul ile bir dükkan meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Yavuz Yavuztürk ise, "Benim soyadım normalde Baybaşin'dir ancak, ben soyadımı değiştirdim. Fatih'de bulunan Sultanahmet Köftecisi isimli iş yerinin ortağıyım. Cinayet suçundan sabıkam vardır. Polis memuru olan Erdem Öntürk, Fatih Erkuş, ve Murat Kartal isimli şahısları tanımam. Abdulsamet Turgut'u Diyarbakır'dan tanırım, eski milletvekilidir. Samimiyiz, abi-kardeş gibiyizdir. Benim bu olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Ben kimseyi zorla araca bindirmedim" dedi.

"NE MAKSATLA KAÇIRDIKLARI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM"

Emekli Milletvekili Abdulsamet Turgut, soruşturma aşamasında savcıya verdiği ifadesinde ise, "Ben 1999-2002 tarihleri arasında milletvekili olarak görev yaptım. Murat Kartal'ı tanımıyorum. Ben kayıp şahsın kaçırılması ya da öldürülmesi gibi olaya hiçbir şekilde karışmadım. Bunlarla ilgili daha önce başka şahıslarla görüşmedim. Şahıs ölmüş ise, ne şekilde öldüğü konusunda bilgi sahibi değilim. Yavuz Yavuztürk ya da onunla birlikte hareket eden kişilerin bu şahsı ne maksatla kaçırdıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

"MURAT KARTAL'I İKNA ETMEK İÇİN ARACILIK ETMEMİZİ İSTEDİ"

Şüpheli polis memuru Fatih Erkuş ifadesinde, şüphelilerden Yavuz Y.'nin dükkan devrinden dolayı problem yaşadığı Murat Kartal'ı ikna etmek için kendilerinden aracılık etmelerini istediği, karşılığında maddi karşılık vereceğini ima ettiğini anlattı.

Murat Kartal'ı bularak kendisine götürdüklerinde para ya da araba vereceğini düşündüğünü söyleyen Erkuş, şüpheli Yavuz Yavuztürk'ün kendisine diğer polis memuru Erdem Öntürk'ün tanıştırdığını, Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultanahmet Köftecisi'nin sahibi olarak anlattığını ifade etti.

"MALTEPE CİVARINDA BİR ARACIN PEŞİNE TAKILDIK"

Murat Kartal'ın kimlik numarasıyla emniyet sisteminden bilgi topladığını, Darıca'daki silah yakalattığını tespit ettiğini, adres, fotoğraf ve bu evrakların çıktısını aldığını söyleyen Fatih Erkuş, 20 Ocak'ta Erdem Öntürk'ün kiraladığı beyaz renkli bir araçla Anadolu Yakası'na gittiklerini, Maltepe civarında bir aracın peşine takıldıklarını, otomobildeki kişinin Murat Kartal olduğunu anlattı.

"EMNİYETTE ARAMASI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KANDIRDIK"

Aracı bir süre takip ettikten sonra, Murat Kartal'ın durduğu ve bir iş yerine girdiğini anlatan Fatih Erkuş, kendisinin de arkasından gittiğini ama Kartal'ın gözden kaybolduğunu söyledi. Daha sonra Murat Kartal'ın otomobilin yanında beklediklerini, kendisi gelince de polis kimliklerini göstererek, Darıca'da yakalattığı silahla ilgili savcılıkta araması olduğunu, emniyete gelmesi gerektiğini söyleyerek kandırdıklarını anlattı.

ARKALARINDAKİ LÜKS OTOMBİLDEKİ KİŞİ

Murat Kartal'ın araçlarına bindiği sırada cep telefonunun kendisinde olduğunu, hatta bir telefon görüşmesi yaptığını ve konuştuğu kişinin nişanlısı olduğunu söylediğini ifade ettiler. Murat Kartal'ı araçlarına bindirdikten sonra Anadolu Yakası'nda bir süre dolaştıklarını, Erdem Öntürk'ün telefon görüşmeleri yaptığını, bir ara aracı durdurup arkalarındaki lüks otomobildeki bir kişiyle de 10 dakika konuştuğunu söyledi.

LÜKS ARAÇTAN İNEN KİŞİYLE KARTAL ARASINDA TARTIŞMA

Erdem Öntürk'ün Murat Kartal'ı Çağlayan Adliyesi'ne götüreceklerini söylemesi üzerine, oraya gittiklerini, ön giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduklarını, arkalarındaki iki lüks araçtan inen Yavuz Yavuztürk'ün de aralarında olduğu 3-4 kişiyle görüştüklerini anlattı. Fatih Erkuş, araçtan inen kişilerle Murat Kartal arasında küfürleşme ve itiş kakış başladığını, onları ayırmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca kendilerinin de oradan ayrıldığını söyledi.

"GÜVENLİK KAMERASI OLUP OLMADIĞINA BAKTIK"

Şüpheli polis memuru Erdem Öntürk ise ifadesinde, Murat Kartal'ı teslim ettikten sonra Hakan isimli şahısla Bakırköy Sahili'nde buluştuklarını, "Bu iş çözülsün size para ya da BMW'lerden birisini veririz" dediğini anlattı. Daha sonra Fatih E.'nin eniştesine ait araçla Murat Kartal'ı teslim ettikleri yere giderek, güvenlik kamerası olup olmadığına baktıklarını, olmadığını görünce geri döndüklerini söyleyen Erdem Öntürk'ün, iki gün sonra Murat Kartal'ın öldüğünü öğrendiğini ifade etti.

"KÖŞK" DİYE TABİR EDİLEN ADRES İLE ARAÇTA KAN LEKELERİ

İddianamede Murat Kartal'ın 20 Ocak'ta şüphelilerce öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Şüpheli polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş tarafından diğer şüphelilere teslim edilmesi sonrası, Kartal'ın bindirildiği değerlendirilen araçla götürülerek öldürme eyleminin gerçekleştiğine yer verildi. Yavuz Yavuztürk'ün 'Köşk' diye ifade ettiği adreste ve muhtemelen cansız bedenin taşınmasında kullanıldığı değerlendirilen araç üzerinde kan lekelerinin bulunduğu belirtildi.

DİĞER ARACA ADLİYE YAKININDA TESLİM ETMİŞLER

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan sanıklar Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un suç tarihinde maktul Murat Kartal'ı Maltepe'den alarak kendi araçlarına bindirdiklerine yer verilen iddianamede İstanbul Adliyesi yakınında sanık Yavuz Yavuztürk ve yanında bulunan diğer sanıklara Murat Kartal'ın teslim ettikleri anlatıldı.

İddianamede, maktul Kartal'ı sanık Yavuztürk'ün yanında bulunan diğer sanıklar ile birlikte zorla, cebir, şiddet kullanarak kendi araçlarına bindirdikleri ve Beylikdüzü'nde bulunan 'Köşk' tabir edilen kendilerine ait yere götürdükleri belirtildi.

AYAKKABI "KÖŞK" YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Kartal'dan bir daha haber alınamadığı, kendisine ait olduğu değerlendirilen kan ve benzeri bulgularla bir adet ayakkabının, köşk ve çevresinde yapılan araştırmalarda ele geçirildiği, cansız bedenin yakındaki boş arazide bulunduğuna yer verildi.

EN BAŞINDAN BERİ KASITLARININ MAKTULÜ ÖLDÜRMEK OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, önce polis memuru olan sanıklar Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un polislik mesleklerinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak, Kartal'a ait telefon, adres, fotoğraf ve kimlik bilgilerini POLNET üzerinden temin ettikleri belirtildi.

Sanıkların maktule ait kişisel verileri kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri kaydedildi. Sanıkların Murat Kartal'ı Beylikdüzü'nde bulunan sanık Yavuztürk'e ait köşke götürdükleri, burada öldürdükten sonra yakınında bulunan boş arazi içerisindeki su dolu çukura attıkları belirtilen iddianamede, sanıkların en başından beri kasıtlarının maktulü öldürmek olduğu kaydedildi.

11 KİŞİ HAKKINDA İSTENEN CEZA

Kartal'ın öldürülmesinin sanıklar tarafından tasarlandığı tespit edilen iddianamede, 11 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame sonunda eski Milletvekili Abdulsamet Turgut, Mehmet Emin Baybaşin ve Yavuz Yavuztürk'ün aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli iki polis memuru Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş hakkında ise ayrıca 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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