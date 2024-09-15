Kemal Çağlar Temel cinayetine 17 tutuklama

İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.