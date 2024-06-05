Kemal Doğulu: Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı

"DAHA ÖNCE HİÇ ADLİYE YÜZÜ GÖRMEDİM"

Duruşmada savunma yapan Kemal Doğulu; "Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş" dedi.

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"TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADI"

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Kemal Doğulu; "Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadı. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam. Çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum" şeklinde konuştu.

İfade verme işlemlerinin ardından duruşma ertelenirken, Kemal Doğulu ise adliyeden ayrıldı.