Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Sayın Azize Yaşar ile birlikte deprem bölgesi Hatay Samandağ’dan Yenimahalle Belediyesi aracılığı ile Ankara’ya yerleşen depremzede Adil Bilgin ve ailesini ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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