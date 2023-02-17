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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi depremzede Bilgin Ailesi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte depremzede Bilgin Ailesi'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi depremzede Bilgin Ailesi'ni ziyaret etti
HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Sayın Azize Yaşar ile birlikte deprem bölgesi Hatay Samandağ’dan Yenimahalle Belediyesi aracılığı ile Ankara’ya yerleşen depremzede Adil Bilgin ve ailesini ziyaret etti.

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