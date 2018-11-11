Kemal Sunal'ın 74. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor. Aslında 10 Kasım günü doğan Kemal Sunal'ın doğum günü 11 Kasım'da kutlanıyor. Kemal Sunal bunun nedenini ise "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle açıklamıştır. Ölümünün ardından Türk sinemasına yüzlerce eşsiz eser bırakan usta oyuncu rahmetle anılmaya devam ediliyor.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır. Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır. Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini ‘’Çok az konuşan soğuk bir adamım’’ diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.

1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam da taht kurmuştur. Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca Hababam Sınıfı serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır.

Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini ‘’komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi’’ olarak oluşturmuştur. Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini ‘’TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü’’ adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmlerin çekimi için Trabzon'daki çekime gitmek üzere uçağa binmeden öncesinde kalp krizi geçiren Kemal Sunal vefat etmiştir.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

1972 Tatlı Dillim

1973 Oh Olsun

1973 Güllü Geliyor Güllü

1973 Canım Kardeşim

1973 Yalancı Yarim

1974 Salak Milyoner

1974 Köyden İndim Şehire

1974 Mavi Boncuk

1974 Hasret

1974 Salako

1975 Şaşkın Damat

1975 Hanzo

1975 Hababam Sınıfı

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Tosun Paşa

1976 Süt Kardeşler

1976 Sahte Kabadayı

1976 Meraklı Köfteci

1976 Kapıcılar Kralı

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

1977 Şabanoğlu Şaban

1977 İbo ile Güllüşah

1977 Hababam Sınıfı Tatilde

1977 Çöpçüler Kralı

1978 Yüz Numaralı Adam

1978 Köşeyi Dönen Adam

1978 Kibar Feyzo

1978 İyi Aile Çocuğu

1978 İnek Şaban

1978 Avanak Apti

1979 Umudumuz Şaban

1979 Şark Bülbülü

1979 Korkusuz Korkak

1979 Dokunmayın Şabanıma

1979 Bekçiler Kralı

1980 Zübük

1980 Gol Kralı

1980 Gerzek Şaban

1980 Devlet Kuşu

1981 Üç Kağıtçı

1981 Kanlı Nigar

1981 Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü

1982 Doktor Civanım

1983 Tokatçı

1983 Kılıbık

1983 En Büyük Şaban

1983 Çarıklı Milyoner

1984 Şabaniye

1984 Postacı

1984 Ortadirek Şaban

1984 Atla Gel Şaban

1985 Sosyete Şaban

1985 Şendul Şaban

1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz

1985 Katma Değer Şaban

1985 Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

1986 Tarzan Rıfkı

1986 Garip

1986 Deli Deli Küpeli

1986 Davacı

1987 Yakışıklı

1987 Kiracı

1987 Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

1988 Sevimli Hırsız

1988 Polizei

1988 Öğretmen

1988 İnatçı

1988 Düttürü Dünya

1988 Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

1989 Talih Kuşu

1989 Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Abuk Sabuk Bir Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda



KEMAL SUNAL TİYATROLARI



1966 - "Fadik Kız" - Kent Oyuncuları. İki-üç değişik rolde

1967 - "İspinozlar" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Taşkasaplı rolünde.

1967 - "Deli İbrahim" (Yazan: Turan Oflazoğlu, reji: Şükran Güngör) - Kent Oyuncuları. Cellât Hamal Ali rolünde

1968 - "Yalova Kaymakamı" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968/69 - "Fermanlı Deli Hazretleri" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Hamhumşarolop" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1969 - "Murtaza" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Bekçi ve Kahveci rollerinde.

1969 - "Yaz Bitiyor" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1972 - "Gergedan" (Yazan: Eugène Ionesco) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Bakkal ve Mösyö Papiyon rollerinde.

1972 - "Dün Bugün" (Yazan: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu.

1973 - "Dev Aynası" (Derleyen: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Ankara Nergis Sineması'nda sahnelendi).

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