Kariyerini Boston Celtics'te sürdüren Kemba Walker, şu sıralarda The Last Dance belgeseli her bölümüyle gündeme oturan Michael Jordan'a dair açıklamalar yaptı. 2011 yılında Michael Jordan tarafından draft edilen Walker, Jordan'ın akıl hocası olduğunu ve onu abisi gibi gördüğünü dile getirdi.

Jordan'ın draft etmesinden sonra ilk sekiz yılını Charlotte Hornets'te geçiren Walker, "Sadece mentorluk değil, draft gecesinde de hayatımı değiştirdi. Milyonlarca yıl düşünsem Michael Jordan için oynayabileceğimi, onunla ilişki kurabileceğini düşünmezdim. Kendisine, ailem ve benim için yaptıklarına minnettarım" ifadelerini kullandı.