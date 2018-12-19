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Böbrek kanseri riskini azaltmada yardımcı olan muzun bu özelliği yüksek seviyede antioksidan fenolik bileşik içermesinden kaynaklanmaktadır. Yaşamın ilk 2 yılında muz, portakal ve portakal suyu tüketimi çocukluk lösemi riskini azaltabilmektedir. İyi bir C vitamini kaynağı olarak da muz kansere neden olan serbest radikal hasarını azaltıcı özelliktedir. Muz gibi meyve ve sebzelerden yüksek lif alımı da kolorektal kanser riskini azaltır.”