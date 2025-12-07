Habertürk
        Kenan Doğulu ayakta durmada güçlük çekti

        Kenan Doğulu, ayakta durmakta güçlük çekti

        Kenan Doğulu, Kuruçeşme'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Doğulu'nun alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çekti

        Giriş: 07.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:11
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Kuruçeşme'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Gece boyunca eğlenen şarkıcı, mekân çıkışında objektiflere yansıdı.

        Kenan Doğulu'nun alkollü ve ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Arkadaşları Doğulu'nun koluna girerek onu araca bindirdi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kenan Doğulu, hızlıca şoförünün kullandığı araca yerleşip oradan ayrıldı. Doğulu'nun yanında eşi Beren Saat'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

        #Kenan Doğulu
