Popçu Kenan Doğulu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini stüdyosunda geçiren Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Doğulu, takipçilerine müzik eşliğinde "Evinde kal" mesajı verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Doğulu, paylaşımına "Evde kal, evinde kal.. İhtiyacımız olan tek şey sevgi. Pozitif kal, yaratıcı ol, umudunu kaybetme" notunu düştü.

Takipçileri ise Kenan Doğulu'nun paylaşımına, "Bir de canlı yayın gelse tadından yenmez" şeklinde yorumlarda bulundu.

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