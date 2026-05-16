Kenan Doğulu'dan şantaj iddialarına yanıt

Kenan Doğulu'nun telefonuna, "Otel videolarınız elimizde. 300 bin doları gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsanız sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız" şeklinde bir şantaj mesajı geldiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından tehdit edilen sanatçının, "Can güvenliğim yok" diyerek, savcılığa şikâyette bulunduğu öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaparak olayın bir yıl önce yaşandığını ve dosya hakkında takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

"SEVENLERİMİN ENDİŞE EDECEĞİ BİR DURUM YOKTUR"

Doğulu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Yaklaşık bir sene önce bana gönderilen bir mesaj sonrası hemen üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek konuyla ilgili yetkili mercilere yasal başvuruda bulunmuştum. Mesajı gönderen kişi, paylaştığım bilgiler ışığında tespit edilemediğinden dosya hakkında takipsizlik kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Konu bundan ibaret olup yakınlarımın ve sevenlerimin endişe edeceği bir durum yoktur.