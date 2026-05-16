        Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan şantaj iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan şantaj iddialarına yanıt

        Kenan Doğulu, "Otel videolarınız elimizde, 300 bin dolar yatırın" mesajıyla tehdit edildiği ve şikâyetçi olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. şarkıcı, olayın bir yıl önce yaşandığını ve dosyanın takipsizlik kararıyla kapandığını açıkladı

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Şantaj iddialarına yanıt

        Kenan Doğulu'nun telefonuna, "Otel videolarınız elimizde. 300 bin doları gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsanız sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız" şeklinde bir şantaj mesajı geldiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından tehdit edilen sanatçının, "Can güvenliğim yok" diyerek, savcılığa şikâyette bulunduğu öne sürülmüştü.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaparak olayın bir yıl önce yaşandığını ve dosya hakkında takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

        "SEVENLERİMİN ENDİŞE EDECEĞİ BİR DURUM YOKTUR"

        Doğulu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Yaklaşık bir sene önce bana gönderilen bir mesaj sonrası hemen üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek konuyla ilgili yetkili mercilere yasal başvuruda bulunmuştum. Mesajı gönderen kişi, paylaştığım bilgiler ışığında tespit edilemediğinden dosya hakkında takipsizlik kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Konu bundan ibaret olup yakınlarımın ve sevenlerimin endişe edeceği bir durum yoktur.

