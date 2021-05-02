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Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu nereli?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programı ile yeniden ekranlara döndü. Oyuncu Sinem Kobal ile evli olan yakışıklı oyuncunun kısa bir süre önce Lalin isminde bir kızı olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu birçok dizi ve filmde rol almış, Türk sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan bir oyuncu olmuştur. İşte Kenan İmirzalıoğlu hakkında merak edilenler...

Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu nereli?

Kenan İmirzalıoğlu son olarak Alef ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli?

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Balâ, Ankara),Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Baba adı Mustafa, Anne adı ise Yıldız'dır. Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Aslen Türkmen'dir.Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğlu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı.

Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. Annesi Yıldız İmirzalıoğlu, Balâ ilçesine yakın bir ilçe olan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden olup, Derviş İmirzalıoğlu adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin İmirzalıoğlu adında bir ablası vardır.

Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile evlendi.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World (Dünyanın En İyi Erkek Mankeni) olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol. 2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır. Ezel tüm Türkiye çapında ünlü olmuştur. 2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile başrollerini paylaştığı Uzun Hikâye adlı Sinema Filminde oynamıştır.

2012'de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 20 Mart 2018 tarihinde Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarih dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştır. 2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı.

İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

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