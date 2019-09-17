Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen deneyimli oyuncu alışveriş yapacağı mağazanın yetkilileri tarafından kapıda karşılandı. Bir klasik giyim mağazasına hızlı adımlarla giren İmirzalıoğlu, kısa sürede bir kaç ürün denedikten sonra geldiği gibi hızlı adımlar ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile selamlaşan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Kim milyoner olmak isterin yeni sunucusu olacak." haberlerinin sorulması üzerine sadece gülümsemek ile yetindi.

Ard arda sorulan soruları cevapsız bırakan Kenan İmirzalıoğlu yaklaşık 15 dakika kaldığı alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.