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        Haberler Televizyon Kenan Işık'ın son durumu nedir? Kenan Işık sağlığı hakkında eşinden resmi açıklama

        Kenan Işık'ın son durumu nedir? Kenan Işık sağlığı hakkında eşinden resmi açıklama

        Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, bir kez daha gündem olmuş durumda. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olarak hafızalara kazınan Işık, 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmişti. İşte, Işık'ın eşinden oyuncunun sağlık durumu ile ilgili son açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:53
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        Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalar söz konusu... 9 yıl önce bir spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren ve o tarihten itibaren bilinci kapalı bir şekilde hayatını sürdüren Işık'ın son durumuna ilişkin eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi. İşte, detaylar...

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        KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?

        Kısa Dalga'nın haberine göre bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık hakkında Ozan Zeybek, sanatçının durumunun iyi olduğunu söyledi. “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.

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        Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.

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        IŞIK'IN EŞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

        Beril Işık da, “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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