        Kenan Sipahi: Bu takımın parçası olduğum için gururluyum - Basketbol Haberleri

        Kenan Sipahi: Bu takımın parçası olduğum için gururluyum

        A Milli Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularından Kenan Sipahi, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenildikleri maçın ardından, "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum" dedi.

        Giriş: 15.09.2025 - 00:48 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:48
        "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum"
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen 12 Dev Adam'da Kenan Sipahi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

        Sipahi, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum. Sonları oynamayı bilen bir takıma karşı mücadele ettik. Bence şans onlardan yanaydı. Son ribauntta top onların eline düştü. Kazanmak için her şeyi yaptık ama beceremedik."

        Milli oyuncu, taraftarlara da seslenerek:

        "Herkesle gurur duyuyorum. Umarım milletimizi gururlandırmışızdır. Bu sefer final olarak kaldı bir dahaki sefere kupayı almak isteriz." dedi.

