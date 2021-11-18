MasterChef Türkiye'ye konuk olan Kenan Sofuoğlu gündemde. Motosiklet yarışçısı ve Ak Parti 27. Dönem Milletvekili Kenan Sofuoğlu hakkında her şey merak ediliyor. İşte Kenan Sofuoğlu hakkında merak edilenler...

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu 25 Temmuz 1983 tarihinde Akyazı, Sakarya'da dünyaya geldi. Türk motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. dönem Milletvekili Kenan Sofuoğlu; motor tamircisi bir babanın en küçük oğludur.

2002 yılında Almanya'ya yerleşen Kenan Sofuoğlu aynı yıl 2002 yılında Yamaha-Cup'ı kazanmıştır. Yetenekli yarışçısının en büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu 2002 yılında bir otomobil kazasında vefat etmiştir.

KENAN SOFUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlendi. Çiftin 14 Mart 2015'te Hamza isimlerini verdikleri bir oğlu oldu. Hamza, 2 Mayıs 2015 tarihinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Kenan Sofuoğlu 16 Temmuz 2015'te sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada Hamza bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıklamıştır. 26 Temmuz 2015 tarihinde Hamza vefat etti. 21 Nisan 2016 tarihinde Julia Looman ile ikinci çocukları Mahir doğmuştur. 24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçildi.