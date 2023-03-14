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Haberler Magazin Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sınır tanımıyor! - Magazin haberleri
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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sınır tanımıyor!

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan, aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılıp halen AK Parti Sakarya Milletvekilliği görevini sürdüren Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce motosiklet süren Zayn bu kez de babasının spor otomobili kullandı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sınır tanımıyor! - Magazin haberleri
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İHA

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. Son olarak babasının lüks spor otomobilini pistte tek başına kullanan Zayn yine şaşırttı.


Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.


Zayn Sofuoğlu 560 cc’lik motosikleti de böyle sürmüştü.

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