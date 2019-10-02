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HaberlerGündemKenan Tekdağ'dan Beyoğlu Belediyesi'ne ziyaret

Ciner Medya'dan Beyoğlu Belediyesi'ne ziyaret

HABERTURK.COM

Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk TV programcısı Veyis Ateş ile birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu

Kenan Tekdağ

Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız'ı Habertürk TV programcısı Veyis Ateş ile birlikte ziyaret etti.

Tekdağ ve Ateş, Yıldız'a 'Hayırlı olsun' dileklerini iletirken Ciner Medya Grubu binasının da sınırları içinde bulunduğu Beyoğlu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yıldız, sohbette Beyoğlu için yapmayı planladığı projeleri ve Beyoğlu vizyonunu anlattı. Tekdağ da bir Beyoğlulu ve Ciner Medya ailesi olarak Beyoğlu'na kazandırılacak kültür sanat projelerinin destekçisi olacağını söyledi.

 

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