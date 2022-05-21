Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'ın uzun süredir Koç Üniversitesi Vakfı Hastanesi’nde tedavi gören annesi Emine Tekdağ Hanımefendi vefat etti.
Merhumenin cenaze namazı yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım'daki Ataköy Camii'nde kılınacak. Ardından Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mezarlığı'nda defnedilecek.
Tekdağ ailesi, cenazenin defnedilmesinin ardından Aksaray'daki Golden Hill Otel'de taziyeleri kabul edecek.
Merhumeye Allah’tan rahmet Tekdağ ailesine sabır diliyoruz.