        Kenan ve Hakan attı: Juventus, Inter'i devirdi! - Futbol Haberleri

        Kenan ve Hakan attı: Juventus, Inter'i devirdi!

        İtalya Serie A'da Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Juventus, Inter'i 4-3 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 21:36 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:36
        Kenan ve Hakan attı: Juventus, Inter'i devirdi!
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 3. hafta mücadelesinde Juventus, İnter'i uzatmalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

        Juventus'un Allianz Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Lloyd Kelly'le öne geçti.

        Maçın 30. dakikasında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

        38. dakikada sahneye çıkan milli oyuncu Kenan Yıldız, uzaktan yaptığı düzgün vuruşla Juventus'u tekrar öne geçirdi.

        65. dakikada Piotr Zielinski'nin yüksek pasında göğsünde topu yumuşatan Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla tekrar beraberliği sağladı.

        Hakan'ın golü sonrası ataklarını sıklaştıran İnter, 76. dakikada Marcus Thuram'ın kafa golüyle öne geçti.

        82. dakikada Kenan Yıldız'ın kullandığı serbest vuruşta yükselen Khephren Thuram, kafa vuruşuyla skoru 3-3 yaptı.

        90+1'de Juventus, Vasilije Adzic'in uzaktan attığı nefis golüyle maçı 4-3 kazandı.

        Bu sonuçla Juventus, 9 puanla lider olurken İnter, 3 puanla 11. sırada yer aldı.

