        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kenan Yıldız: Bize rakip fark etmez! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: Bize rakip fark etmez!

        A Milli Takım'nın Romanya galibiyeti sonrası Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu

        Giriş: 26.03.2026 - 22:48 Güncelleme:
        "Bize rakip fark etmez!"

        A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        İlk yarıda zorlandıklarını ancak ikinci yarıda oyunun değiştiğini ifade eden genç futbolcu, "İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum." dedi.

        "RAKİP FARK ETMEZ"

        Play-off sürecinde rakip ayırt etmediklerini vurgulayan Kenan Yıldız, "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

        "BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Takımın potansiyeline de dikkat çeken milli oyuncu, "Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

