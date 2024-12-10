Kenan Yıldız'dan M.City açıklaması!

İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, Manchester City ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

MANCHESTER CİTY AÇIKLAMASI

Maçın harika geçeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu, "Bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Her maçta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandık. Bu maçtan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

Juventus formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol 3 asist üretti.