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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız: Kariyerimin en güzel gollerinden birisi - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: Kariyerimin en güzel gollerinden birisi

        Genoa'yı 1-0 mağlup eden Juventus'un tek golünü atan Kenan Yıldız, maçın ardından, "Kariyerimin en güzel gollerinden birini attım." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:29
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        "Kariyerimin en güzel gollerinden birisi"
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        Juventus, ligde sahasında ağırladığı Genoa'yı milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Kenan Yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamada, attığı gol için, "Kariyerimin en güzel gollerinden birini attım." dedi.

        Milli futbolcu ayrıca, "Mutluyuz, harika bir takımımız var ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Thiago Motta'ya da teşekkür ederim, her şeyini verdi. Igor Tudor, son zamanlarda eksik olan enerjiyi geri getirdi." sözlerini sarf etti.

        Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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