        Kenan Yıldız, Serie A'da ayın futbolcusu seçildi!

        Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'taki performansıyla Serie A'da ayın oyuncusu seçildi. Genç yıldız, Parma maçındaki 2 asistlik katkısıyla öne çıkmıştı

        Giriş: 11.09.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:13
        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla ayın futbolcusu seçildi.

        Kenan Yıldız, Juventus'un Parma karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette yaptığı 2 asistle öne çıkmıştı.

