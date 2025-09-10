Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kendall Jenner şöhretli hayatını bırakmayı planlıyor - magazin haberleri

        Kendall Jenner şöhretli hayatını bırakmayı planlıyor

        Kendall Jenner, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatı, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şöhretli hayatını bırakacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kendall Jenner, daha mütevazı bir kariyer için spot ışıklarından uzaklaşma planlarını açıkladı. 29 yaşındaki süper model, ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde henüz 11 yaşındayken kameralar önüne çıkmaya başlamıştı.

        O zamandan beri, modellik dünyasında yükselişi, sayısız podyumda ve dergi kapağında yer alışıyla dikkat çekti.

        Vogue Dergisi için model arkadaşı Gigi Hadid ile yaptığı röportajda, şu anda ünlü kardeşlerinin yer aldığı 'The Kardashians' adlı realite şovun pek de "en sevdiği şey olmadığını" söyledi.

        REKLAM

        "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım" diyen Kendall Jenner; "Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

        "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kendall Jenner
        #model
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?